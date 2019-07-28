На Доброполье изъяты наркотические вещества весом 150 кг. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

«Недавно, в г. Доброполье работниками РПСПОП «Николаев» совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту жительства гражданки «К». Во время обыска обнаружено и изъято наркотические вещества, весом 150 кг», - сообщили в ООС.

Напомним, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пункт пропуска Марьинка из крупнокалиберного оружия.