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Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв пункт пропуска Марьинка из крупнокалиберного оружия.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

«Сегодня, 28 июля, в 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, они совершили обстрел КПВВ Марьинка, применив при этом крупнокалиберное оружие. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых пробил сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после прострела второй стенки модуля.

Известно, что огонь противник вел по направлению террикона Крокодил. В результате обстрела в одном из модулей присутствовали отверстия от пуль», - отмечается в сообщении.

«Украинские защитники ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня», - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что за сутки 27 июля на Донбассе произошел один обстрел украинских позиций, ранен военный.
ForUm

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