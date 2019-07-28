За сутки, 27 июля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили запрет на использование оружия.
Об этом говорится в утреннем возведении сил ООС.
Противник совершил обстрел украинских позиций из автоматического гранатомета неподалеку Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, вчера боевики нарушили «хлебное перемирие», один боец ранен.
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