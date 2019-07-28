также в разделеПроисшествия
ГБР отреагировало на задержание спецназом КОРД патрульных за остановку машины генерала 87
КОРД арестовал полицейских,которые остановили авто начальника полиции 249
Полиция сообщила детали спецоперации в Белой Церкви 558
На Закарпатье чиновника уличили в нелегальном сбыте древесины 24
Спецоперация в Белой Церкви: идут 50 обысков 138
На Буковине упал дельтаплан, есть пострадавшие 25
В Мариуполе трое патрульных избили мужчину на глазах у ребенка 46
Боевики нарушили режим «тишины», ранен военный 26
ООС: Береговая охрана ФСБ устраивает провокации в Азовском море 83
У здания ГБР напали на авто Порошенко 86
Под Киевом при попытке закопать гранату подорвалась девушка 31
На Хмельнитчине между ж/д путями нашли тело подростка 22
В Кропивницком на дне рождения отравились 12 человек 15
С начала года в Украине жертвами педофилов стали 32 ребенка 19
На Херсонщине в пансионате отравились 14 детей 22
В Чехии поезд протаранил микроавтобус с украинцами, есть жертвы 109
Боевики нарушили перемирие, ранен один военный 42
На Херсонщине 18 человек отравились морепродуктами 28

За сутки, 27 июля, вооруженные формирования РФ один раз нарушили запрет на использование оружия.

Об этом говорится в утреннем возведении сил ООС.

Противник совершил обстрел украинских позиций из автоматического гранатомета неподалеку Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, вчера боевики нарушили «хлебное перемирие», один боец ранен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
8
Теги