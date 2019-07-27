Работники Нацполиции провели 50 одновременных обысков в Белой Церкви в рамках обезвреживания трех преступных группировок.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook. «Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, занимавшиеся давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники уголовной полиции и в случае силового сопротивления - спецназовцы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) УКУ, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации преступных группировок.

Напомним, руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о 50 одновременных обысках в Белой Церкви с целью задержания членов преступной организации.