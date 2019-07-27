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В Белой Церкви Киевской области полиция проводит одновременно 50 обысков в рамках операции по задержанию членов преступной организации.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киевской области в Facebook.

«Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже», — отмечается в сообщении.

Жителей города попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.
ForUm

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