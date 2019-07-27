Российский спутник Луч-Олимп использовали для шпионажа за спутниками других государств и для создания проблем в их работе.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает французское издание Le Point.

По ее словам, Луч-Олимп использовали для шпионажа, он «слепил» и способствовал сбоям в работе спутников.

Парли напомнила, что в 2017 году Луч перехватил сигнал с франко-итальянского военного спутника Athena-Fidus и оставил «визитную карточку» на восьми новых спутниках различных государств.

Она добавила, что Франция «должна быть готова», поскольку «союзникии противники страны пока милитаризуют космос».

В российской госкорпорации Роскосмос заявили, что удивлены заявлением Парли и «сомневаются в достоверности озвученной ею информации».



В 2018 году министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что Россия пытается шпионить за иностранными спутниками связи на орбите.