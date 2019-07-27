Российский спутник Луч-Олимп использовали для шпионажа за спутниками других государств и для создания проблем в их работе.
Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает французское издание Le Point.
По ее словам, Луч-Олимп использовали для шпионажа, он «слепил» и способствовал сбоям в работе спутников.
Она добавила, что Франция «должна быть готова», поскольку «союзникии противники страны пока милитаризуют космос».
В российской госкорпорации Роскосмос заявили, что удивлены заявлением Парли и «сомневаются в достоверности озвученной ею информации».
В 2018 году министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что Россия пытается шпионить за иностранными спутниками связи на орбите.
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