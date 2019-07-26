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Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов», - сказал Яровой.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. 

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
ForUm

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