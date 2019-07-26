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Завершено досудебное расследование уголовного производства по обвинению трех инспекторов патрульной полиции в превышении служебных полномочий и служебном подлоге официальных документов, сообщили ForUm’у в пресс-службе полиции Донецкой области.

19 июня во время патрулирования в Кальмиусском районе Мариуполя трое инспекторов патрульной полиции подошли к мужчине, который вместе с ребенком находился вблизи детской площадки и пил пиво. Заметив, что он употребляет спиртное в общественном месте, что запрещено законом, правоохранители провели его поверхностную проверку, при этом превысив собственные служебные полномочия, а именно проверив содержимое карманов его брюк и обуви.

В ответ на возмущение гражданина полицейские, на глазах у напуганного малолетнего ребенка, ударили его отца в область шеи, повалили на землю и, заломив руки за спиной и нанеся физическую боль, надели на него наручники.

Подавив таким образом волю мужчины к противодействию их незаконным действиям, инспекторы занесли его на руках в служебное авто и увезли в отделение полиции, где составили на него административный протокол о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП), дело по которому судом закрыто за отсутствием события.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366 УК Украины прокуратурой согласован и направлен в суд.

Максимальное наказание по санкциям статей – до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 
ForUm

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