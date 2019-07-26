В партии «Слуга народа» считают, что медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас.

Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу «Право на власть», передает Украинская правда.

«Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку», - рассказал он.

Однако, по его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос, над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.

25 мая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить президенту Владимиру Зеленскому результаты реформирования системы здравоохранения, однако от его команды пока не было соответствующего приглашения.

4 июня Зеленский заявил, что доволен тем, что его семья лечится не у Супрун. «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач», - сказал Глава государства.