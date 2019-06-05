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Президент Владимир Зеленский уверен, что среди нынешних министров есть профессионалы, но пока не определился, кого из них хотел бы видеть в новом составе правительства.

Об этом он заявил в утреннем эфире телеканала «1+1», сообщает УНИАН

На вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, Зеленский ответил: «Это провокация, а не вопрос. Честно говоря, я не знаю их очень близко, это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Я думаю, что за эти 2 месяца, до новых выборов, за 2,5 месяца до создания нового правительства, мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из этих людей действительно способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь не шаги надо (делать), здесь - прыжки».

Комментируя конкретно названных журналистом министров, в частности, и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, президент отметил: «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи».

Также Зеленский сказал, что не знаком пока с министром образования Лилей Гриневич, но «слышал, что она неплохая очень».

Министра иностранных дел Павел Климкин Президент назвал профессиональным специалистом. «Климкин - профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил уйти в политику», - сказал Зеленский.

В итоге Зеленский отметил, что «никого из них (министров. – Ред.) очень близко не знаю, но смотрю по делам этих людей».

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить Президенту Владимиру Зеленскому результаты реформирования системы здравоохранения, однако от его команды пока не было соответствующего приглашения.
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