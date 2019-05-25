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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить президенту Владимиру Зеленскому результаты реформирования системы здравоохранения, однако от его команды пока не было соответствующего приглашения. Об этом 25 мая сообщило агентство Укринформ.

«Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем», − указала Супрун. 

Она добавила, что команда МОЗ готова объяснить, что происходит в отрасли и подчеркнула, что
изменения, которые начались в системе здравоохранения неизбежны и будут проходить дальше.

«Могут меняться люди, которые возглавляют МОЗ, но ведомство и дальше работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения», − подчеркнула и. о. министра.

Она также выразила надежду, что новый глава государства поддержит положительные изменения в здравоохранении.

Ранее супрун заявила, что не намерена уходить в отставку.
ForUm

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