Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами партии «Слуга народа». Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лиза Богуцкая, которая находится на 95-м месте в списке «Слуги народа».

«Сегодня на Банковой состоялась первая встреча (в галстуках) фракции «Слуга народа» с президентом Зеленским. Впечатление от встречи у меня одно: эта Рада (вернее наша фракция) станет исторической», – написала она.

«А теперь о неформальном: Президент так уже шпарит на украинском, что мне еще учиться и учиться. Молодчина. Ни одной запинки. Все было сказано по сути. Напутственно и с напоминанием, что мы пришли для того, чтобы менять страну, а не собственное благосостояние. Если у кого-то другое мнение, пусть лучше уйдет сам, чтобы его потом не увели в наручниках», – отметила Богуцкая.