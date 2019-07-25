Народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Василий Нимченко сообщил, что направил депутатский запрос о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных членов окружной избирательной комиссии в городе Счастье.

«Мы приехали как представители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» посмотреть, увидеть, посчитать и услышать. Я со всей ответственностью заявляю, что мной поставлен вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований факта совершения преступления со стороны председателя окружной избирательной комиссии. Потому что в данном случае имеют место умышленные действия, связанные со злоупотреблением служебным положением, и «спотворенням волевиявлення громадян». Это касалось того, что он собственноручно, без ведома комиссии, без каких-то пересчетов и протоколов, взял и в телефонном режиме сообщил ЦИК о том, что выборы здесь прошли», ‒ рассказал Нимченко в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что вся Украина видела ночные события в городе Счастье и вся Украина уже знает, что поставлен вопрос об отстранении председателя окружной избирательной комиссии из-за того, что с его подачи волеизъявление тысяч людей было искажено. «Вот такие представители структур, контролирующих и обеспечивающих выбор граждан, ‒ это беда нашей страны», ‒ отметил Нимченко.

«Мы приехали сюда подтвердить то мнение, ту мысль, которую мы держим, держали и будем держать все 4 года, что люди Донбасса ‒ это люди Черкасс, что люди Черкасс ‒ это люди Луганска, что люди Луганска ‒ это люди Киева. И так должно было быть», ‒ заявил Нимченко.