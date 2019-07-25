Если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца этого года, это может обернуться для Молдовы экономическими проблемами, ведь эта страна не сможет получать российский газ, от которого зависит.

Об этом в среду в Брюсселе во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам заявила Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду, сообщает Укринформ.

«Все, что касается энергетической безопасности, - это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной относительно препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано», - сообщила молдовский чиновник.

Она напомнила, что сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.

«Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса», - сказала Санду.

Она также сообщила, что Молдова также работает над проектом взаимообъединения национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию.

«Этот проект продвигается, и мы имеем поддержку со стороны некоторых международных финансовых институтов. Это также займет некоторое время, но где-то в течение пяти лет мы будем иметь альтернативы в сфере энергетики», - добавила премьер Молдовы.