В Чехии между населенными пунктами Причина и Петровице на железнодорожном переезде микроавтобус с украинскими заробитчанами столкнулся с поездом, сообщает Mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его перед поездом. В результате бус столкнулся с поездом, погибла женщина.

По данным СМИ, погибшая родом из Тячевского района. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

По информации чешских полицейских, после совершения аварии водитель микроавтобуса пытался скрыться с места происшествия.