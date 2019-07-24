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Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» призвали президента Владимира Зеленского заставить Генеральную прокуратуру расследовать дело об убийстве активистки. Соответствующее обращение опубликовано на странице инициативы в Facebook

«Владимир Зеленский, на прошлой неделе вы говорили, что дело Екатерины Гандзюк и наказания виновных в убийстве нашей подруги для вас является принципиальным вопросом. Уже сегодня Вы можете доказать, что это действительно так, решив сложившуюся проблему, благодаря Юрию Луценко. Требуем от вас и вашей команды срочно обратить должное внимание на дело Екатерины Гандзюк и заставить Генпрокуратуру просто делать свою работу», - говорится в обращении.

«Владимир Александрович, не повторяйте ошибок своего предшественника - решите проблему без наших акций под Офисом президента», – подчеркнули активисты.

Напомним, Генпрокуратура приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.
ForUm

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