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Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка ожидает, что новый состав Верховной Рады во время первого пленарного заседания внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.

Об этом он сказал журналистам в рамках конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве, сообщает УНИАН.

На вопрос, будут ли внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Рябошапка ответил: «Обязательно, это будут приоритетные изменения ... В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день». Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что изменения в УПК будут касаться «исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых». На вопрос, будут ли эти изменения касаться, в частности отмены так называемых «поправок Лозового», Рябошапка ответил утвердительно.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает необходимым внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые бы предотвратили манипуляциям адвокатов с правами обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам.
ForUm

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