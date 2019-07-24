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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудил недавний приговор суда города Павия гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Также глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей.

Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах.

Собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов. Президент передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУсрочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
ForUm

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