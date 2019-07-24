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Вчера, 23 июля, машинисту поезда «Интерсити +» №731 Запорожье – Киев пришлось применить экстренное торможение в 19:12 возле станции Користовка.

Он пытался предупредить наезд на посторонний предмет на рельсах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

На путях лежала большая плюшевая игрушка, которую машинист принял за ребенка  и применил экстренное торможение. Из-за этого случая поезд был задержан на 4 минуты.

«Железнодорожники напоминают, что они - тоже люди, а железная дорога - это зона повышенной опасности, а не место для игр и шуток», - отметили в компании.
ForUm

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