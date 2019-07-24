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Прокуратура сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины) директору одного из коммунальных предприятий Харькова.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, указанное предприятие создано для проведения текущего и капитального ремонта жилого фонда коммунальной собственности. Средства на проведение соответствующих ремонтных работ выделяются из городского бюджета.

В штате КП работает более 200 рабочих (маляров, штукатуров, кровельников и др.). Таких трудовых ресурсов вполне хватает для проведения необходимых ремонтных работ. Вместе с тем, понимая, что предприятие способно самостоятельно провести запланированные ремонты, директор КП «привлек» к работе подрядную организацию.

По данным следствия, с этой целью подозреваемый вступил в преступный сговор с совладельцем (на 99%) частной фирмы.

Коммунальщик безосновательно и незаконно, без согласования с профильным департаментом горсовета, заключал с частным обществом договоры субподряда на проведение ремонтов, которые должны были выполнять его подчиненные.

Таким образом в течение 2017-2018 годов между КП и ООО было заключено 16 договоров о проведении ремонтных работ, а на счета общества незаконно перечислено 1,4 млн грн. бюджетных средств.

Владельцу общество пока также сообщено о подозрении в соорганизации бюджетных растрат (ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам производства.

Кроме того, следствием устанавливаются все лица, вероятно причастные к совершению преступления, а также проверяется возможная причастность директора коммунального предприятия к совершению аналогичных уголовных правонарушений.
ForUm

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