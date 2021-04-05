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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий запретил в служении бывшего насельника Киево-Печерской лавры иеромонаха Иннокентия (Пидтоптаного) за уклонение в раскол.

Фото: Укринформ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт glavcom.ua

В тексте указа, подписанного Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием сказано, что иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин «на основании 10, 11 и 39 правил Святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

13 марта 2021 года бывший иеромонах Киево-Печерской лавры был принят в число клириков Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ, которую возглавляет митрополит Александр (Драбинко).Приєднуйтесь до офіційного телеграм-каналу Центру інформації УПЦ, де щодня в будні можна ознайомитися з головними новинами УПЦ за день.
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