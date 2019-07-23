США будут способствовать развитию корабельно-катерного состава Государственной пограничной службы Украины и передадут морской охране два катера. Об этом сказал на международной конференции в Киеве советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, сообщает Укринформ.

«Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек», - сказал он.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат предоставлять помощь Украине в связи с агрессией Российской Федерации, в том числе на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации в результате преграды свободы судоходства.

«Украина - это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине», - сказал он.

В этом контексте он сообщил, что США выделили 4 миллиона долларов на создание быстрой группы реагирования в городах Мариуполь и Бердянск, и ныне есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

В свою очередь председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что одним из приоритетов ведомства является создание самодостаточной Морской охраны, способной эффективно защищать морские границы и адекватно противодействовать вызовам. Поэтому, по его словам, развивается инфраструктура базирования Морской охраны на Азове и разворачиваются подразделения специальных действий на воде, а также обновляется корабельно-катерный состав, в частности с помощью международных партнеров.

Напомним, в июне военнослужащие отряда оперативного реагирования ДОЗОР прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27.