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Военнослужащие отряда оперативного реагирования ДОЗОР прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. В пятницу, 7 июня, военнослужащие получили сертификаты о прохождении данного курса.

Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие ДОЗОРа продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве добавили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера — четыре военнослужащих. В случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.
ForUm

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