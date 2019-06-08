Военнослужащие отряда оперативного реагирования ДОЗОР прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
В отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.
Учения проходили в течение месяца. В пятницу, 7 июня, военнослужащие получили сертификаты о прохождении данного курса.
Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.
Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие ДОЗОРа продемонстрировали в Киеве на Днепре.
В погранведомстве добавили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера — четыре военнослужащих. В случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.
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