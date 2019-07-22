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Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в совершении государственной измены, будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве. Об этом сообщил его защитник Александр Мельников, передает УНИАН.

Адвокат отметил, что ему пока неизвестна мотивация суда, который сегодня изменил меру пресечения Ефремову, поскольку суд еще не огласил текст постановления. Сам адвокат считает, что суд учел позицию защиты Ефремова. «Сторона обвинения не предоставила ни одного доказательства вины Ефремова в чем-либо», - сказал Мельников.

Также он добавил, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, избранная Ефремову, будет действовать до 20 сентября. А сам Ефремов, по словам адвоката, намерен в ближайшее время вернуться в Киев на место своего проживания. Относительно дальнейшего рассмотрения его дела в Старобельском райсуде Мельников отметил, что, вероятно, что Ефремов будет в нем участие через видеоконференцсвязь из Киева.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
ForUm

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