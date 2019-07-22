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Вселенский Патриарх выразил сожаление о том, что РПЦ разорвала евхаристические отношения с Фанаром и заверил, что хочет восстановить мир и любовь между Церквями.

Фото: Ромфея

21 июля, по окончании Божественной Литургии, во время которой был рукоположен новый епископ для Анталии, Вселенский Патриарх Вафроломей заявил, что нужно вернуть мир и любовь в отношения с Русской Церковью. Об этом сообщает греческий сайт «Ромфея».

В частности, обращаясь к новому епископу Амвросию и русскоязычным жителям Анталии Патриарх Варфоломей отметил, что его визит совпадает с «неблагоприятным положением Православия вообще и особенно в отношениях Матери Константинопольской Церкви и дочери Русской Церкви».

Константинопольский Патриарх выразил сожаление по поводу того, что Русская Церковь разорвала евхаристические отношения с Вселенской Церковью «чтобы показать свое разочарование по поводу предоставления автокефалии церкви Украины».

Он отметил, что Константинопольский Патриархат не последовал за Русской Церковью и не прервал с ней евхаристического общения, потому что Фанар «всегда любит ее , что бы ни случилось». 

Патриарх Варфоломей особо подчеркнул, что поминает Патриарха Кирилла во время Божественной Литургии. По его словам, ситуация, в которой оказались Церкви, «это искушение для всех нас и трудность, о преодолении которой все мы будем молиться».

Также, он высказал сожаление по поводу того, что «Русская Церковь не помогает, а создает дополнительные проблемы, неканонически отправляя священников в различные части Турции, в том числе, и сюда, в Белек».

Патриарх Варфоломей особо отметил, что «Турция является канонической территорией только Вселенского Патриархата».
Обращаясь к русскоязычным жителям Анталии, собравшимся в храме, Патриарх Варфломей призвал их «объединиться вокруг вашего митрополита Сотириона и нового епископа Амвросия». Он заверил всех, что желает мира и любви, чтобы вернуться к нормальным взаимоотношениям с Русской Церковью.  
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