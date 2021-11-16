Под видом уврачевания раскола патриарх Варфоломей легализовал раскол, а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы это беззаконное и антиканоническое деяние признали.

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Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя заявления патриарха Варфоломея в Америке, сообщает patriarchia.ru.

«Те, перед кем он выступал (это была греческая диаспора Америки), отреагировали очень положительно: смеялись и аплодировали. Но нужно понимать, в каком контексте он выступал и кто были его слушатели- это те самые люди, которые спонсируют его деятельность по разрушению мирового Православия, по разрушению Русской Православной Церкви. То, что ему наплевать на Русскую Православную Церковь, и раньше должно было стать очевидно, но раньше он это скрывал, а теперь даже не скрывает», - отметил митрополит Иларион.

Владыка обратил внимание на беспочвенность заявлений Варфоломея о «неблагодарности» за православную веру на Руси.

«Обвинять нас в неблагодарности за то, что мы якобы не помним, откуда получили православную веру? Мы прекрасно помним, откуда получили православную веру - из Константинополя, но только Патриарх Варфоломей совершенно не участвовал в этом. От него мы не получили ни православную веру, ни чего-либо еще хорошего. Мы от него получили раскол, который он учинил прямо на канонической территории нашей Церкви. Под видом уврачевания раскола он его легализовал, а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы его беззаконное и антиканоническое деяние признали. Ни мы, ни другие Поместные Церкви это не признаем, кроме тех нескольких Церквей, которые это признали под его давлением. Он называет себя старшим братом - пусть для них и будет старшим братом. А нам не нужен такой «старший брат», которому наплевать на нас, на православные каноны и на православное единство», - добавил глава ОВЦС МП.