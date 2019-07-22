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В целях совершенствования работы по расследованию фактов пропажи без вести и похищения лиц, идентификации неопознанных трупов, обнаруженных на территории проведения операции объединенных сил, в следственном управлении полиции Киева создана рабочая группа.

Как сообщает пресс-служба облглавка, в ее состав вошли следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, а также работники отдела криминалистического обеспечения следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Из вышеуказанных вопросов граждане могут обратиться к работникам следственного управления столичной полиции по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 114.
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