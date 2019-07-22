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Юристы партии «Слуга народа» собирают материалы для обращения в суд по тем округам, где были обнаружены наибольшие нарушения при голосовании. Об этом на брифинге заявил руководитель избирательного штаба партии «Слуги народа» Александр Корниенко, сообщили ForUm’у  в пресс-службе политсилы.

По его словам, подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может в 10 округах.

«В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, затем - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнании результатов в округе», - заявил Корниенко.

Глава избирательного штаба партии сообщил, что в 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано множество случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней.

В 64-м округе на Житомирщине, где проиграет Сергей Пашинский, большой разрыв между кандидатами, «там происходят необъяснимые события и появляются титушки».

Проблемными оказались 146-й и 137-й округа, пока в последнем готовятся материалы для обжалования в суде.

В Закарпатской области, в 68-м и 69-м округах зафиксировано много нарушений и массовый подкуп. Корниенко не исключает: в одном из этих округов будет судебный процесс.

Также есть информация, что во Львовской области, в 119-м округе на 17 участках имел место подкуп членов УИК. В Винницкой области, в округе №15 факты подкупа избирателей.

Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности на одном из округов кандидат раздавал сахар.
ForUm

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