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Кандидат в депутаты от политической партии «Слуга народа», актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (Юзик) одержал победу на выборах в Верховную Раду в одномандатном мажоритарном округе № 33 в Кривом Роге.

По данным ЦИК, где обработали 94,31% электронных протоколов этого округа, за него проголосовали 60,93% избирателей, сообщает Укринформ.

Его ближайший соперник Вадим Виншель от «Оппозиционной платформы - За жизнь» набрал всего 7,77%. Третье место заняла Ольга Бабенко с «Батьківщини» - 6,51%.

Не проходит в Верховную Раду и самовыдвиженец, депутат Криворожского горсовета Николай Колесник (1,46%). Он также является общественным активистом и куратором батальона «Кривбасс».

Юрий Корявченков - один из старожилов в команде студии «Квартал 95», звезда шоу «Вечерний Квартал», «Воскресенье с Кварталом», «Вечерний Киев» и других. В 2003 году стоял у истоков создания компании «Квартал 95». Долгое время он совмещал должности административного директора и актера.

Юрий снимался в проектах «Вкусная лига», «Как казаки...», «1+1 дома. Новый год», «1+1 дома. 8 марта» и во многих других. Был ведущим воскресного утреннего шоу «Украина, вставай!» на телеканале «Интер».
ForUm

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