Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду официально завершилось после того, как с учетом разницы во времени закрылся последний избирательный участок – в Сан-Франциско.

Сейчас там начался подсчет голосов и оформление протоколов голосования, сообщает Укринформ.

В то же время уже известно, что своим правом голоса на участке в Сан-Франциско, который географически охватывает 12 штатов, воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 тыс. 710. Таким образом, явка там составила 1,43%. Для сравнения: во время предыдущих голосований, в частности во втором туре президентских выборов 21 апреля, явка в Сан-Франциско была 2,43%.

Относительно невысокий уровень активности избирателей традиционно объясняется, в частности, большими расстояниями, которые приходится преодолевать гражданам Украины на избирательный участок. Например, людям, которые живут на Гавайях, для этого нужно лететь почти пять часов самолетом в Сан-Франциско.

Итоги по активности украинских избирателей по Соединенным Штатам были подведены также на других трех избирательных участках – в Посольстве Украины в Вашингтоне, а также в генеральных консульствах в Нью-Йорке и Чикаго.

Как сообщили в УИК в американской столице, в воскресенье здесь проголосовали 316 граждан Украины из 7 334 зарегистрированных. Явка на участки составила 4,3%, что по сравнению со вторым туром президентских выборов (6,3%) имеет заметно ниже показатели. По словам председателя УИК Андрея Мариянича, кроме больших расстояний к участку, низкая явка объясняется также периодом летних отпусков и аномальной жарой, установившейся сейчас на большей территории Соединенных Штатов.

На участковой избирательной комиссии в Нью-Йорке проголосовали 743 избирателя, что составляет 6,2% явки. Этот результат ожидаемо ниже второго тура президентских выборов, в котором своим избирательным правом на участке воспользовались 1353 человека (тогда это равнялось 11,3% явки).

Уже традиционно члены УИК в Нью-Йорке решили пожертвовать на благотворительность выданные на работу комиссии средства. «Мы решили передать $448, выделенных из госбюджета в качестве оплаты работы нашей комиссии, на реабилитацию раненых украинских военнослужащих», - рассказала член комиссии, представитель Союза украинок Америки Валентина Табака.

Избирательный участок в Чикаго, который работал в помещении украинского генконсультсва в этом городе, принял 555 граждан Украины из 5 898 зарегистрированных лиц, проживающих в девяти американских штатах. Явка здесь составила хоть и найбольшая в среднем по США - 9,4%, но оказалась существенно меньше голосования 21 апреля (тогда это было 19%).

Все четыре избирательных участка в США действуют на постоянной основе и расположены при дипломатических учреждениях Украины. Они охватили украинских избирателей, зарегистрированных во всех 50-ти американских штатах, округе Колумбия, а также в Антигуа и Барбуда.