Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что в настоящее время видит свое будущее в СНБО.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром, передает УНИАН.

«Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО», - отметил Данилюк.

Он добавил, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.



Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил заинтересованность в должности премьер-министра.