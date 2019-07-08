Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил заинтересованность в должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил интервью ТСН.

На вопрос журналистки, интересует его в перспективе должность главы правительства, Данилюк ответил утвердительно.

«Не буду врать, что меня это не интересует», - сказал он.

Данилюк также рассказал, что у него возникал конфликт с действующим премьером Владимиром Гройсманом из-за руководства ГФС.

«Я воспринимал его желание стать независимым премьер-министром, но я не воспринимал, что из-за этого он шел на определенные уступки. Например, с Государственной фискальной службой. Назначить человека, приближенного к нему и который будет работать коррупционно. И когда я пытался его сбить – возникал конфликт», - заявил он.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.