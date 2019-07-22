В политической партии «Слуга народа» идет подготовка коалиционного соглашения с другими политическим силами, которые проходят в Верховную Раду. Об этом завил лидер партии Дмитрий Разумков, сообщает theБабель.

«Черновик коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Дальше мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство, или с кем-то обсуждать. Исходя из этого, мы сможем показать тот наработанный документ, за который проголосует Рада. Мы готовы его обсуждать с теми политическими силами, которые близки нам по идеологическим, морально-этическим ценностям», - заявил он.

По словам Разумкова, теоретически партия Святослава Вакарчука «Голос» может быть партнером по коалиции для «Слуги народа».

«Но давайте дождемся результатов выборов. Мы и так показали неплохой результат. Такого, если я не ошибаюсь, в Украине еще не было. Теоретически «Голос» может быть партнером по коалиции. Относительно Тимошенко я сейчас не готов говорить конкретно. На президентских выборах гораздо проще бороться с фальсификациями, потому что ты ведешь одну большую кампанию. Здесь, кроме выборов по партийным спискам, есть еще 199 маленьких кампаний. Вот там фальсификации и скупка гораздо более эффективны, как это не обидно», — подчеркнул он.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.