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В Ингульском районе Николаевской области 55-летний местный житель, не смог проголосовать против всех, поэтому снял штаны и нижнее белье, и в таком виде вышел из кабинки, сообщает «Украинская правда».

Полицейские доставили мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
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