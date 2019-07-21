Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что разговоры о формировании коалиции в новой Верховной Раде являются преждевременными.

По его словам, необходимо дождаться результатов голосования.

«Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной Раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность и которые они считают правильными для изменений в стране», — сказал Вакарчук.

Он добавил, что именно под положения коалиционного соглашения и формируется состав Кабинета министров.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.