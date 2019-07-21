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Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) «Майорское» (Донецкая область), который приостановливал работу в связи с сообщением о минировании, уже полностью возобновил  пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, опасных предметов на территории КПВВ не обнаружено.

«Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлено», - говорится в сообщении. 

Также в штабе отметили, что усилили меры службы в КПВВ.

«Подразделениями Госпогранслужбы из состава Объединенных сил усилены меры службы в КПВВ. Привлечены дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц, которые накопились за время проверки территории КПВВ», - говорится в сообщении. 

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнего графика работы в штатном режиме.

Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведение огня.
ForUm

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