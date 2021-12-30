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Правительство упростило процесс пересечения контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Теперь требование обязательной установки мобильного приложения электронного сервиса «Дома» при пересечении линии разграничения и админграницы, а также самоизоляцию, связанную с COVID-19, отменили. Проведение тестирования во время пересечения КПВВ также не является обязательным», – говорится в сообщении.

Требования обязательности установки приложения «Дома», по мнению Верещук, были «лишним барьером» в процессе реинтеграции.

«Было проанализировано, что только 0,28% из всех бесплатных тестирований на коронавирус граждан с ВОТ, которые проводились на КПВВ, имели положительный результат. Этот фактор указывает на нецелесообразность упомянутых ограничений и усложняет процесс пересечения КПВВ», – сообщили в правительстве.

Постановление об упрощении процедуры пересечения КПВВ вступает в силу со дня его официального опубликования.
ForUm

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