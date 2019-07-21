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Североатлантический альянс призвал Иран вернуть захваченные в Ормузском проливе два танкера, один из которых принадлежит Великобритании. Об этом говорится в заявлении НАТО.

Как в нем указано, Альянс осуждает захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе, назвав этот случай «явным вызово международной свободе судоходства».

«Мы призываем Иран немедленно освободить корабли и их экипаж. Великобритания ясно дала понять, что их приоритетом является урегулирование ситуации путем диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации», - указано взаявлении.

Также говорится, что все союзники Альянса обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана.

Напомним, Британия призывает обходить Ормузский пролив.
ForUm

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