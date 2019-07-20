6,5 тысячи столичных полицейских обеспечивают правопорядок во время досрочных выборов депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Кроме того созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усилены следственно-оперативные группы. Основными задачами правоохранителей являются: сохранение избирательной документации, недопущение нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения», - говорится в сообщении.

Как подчеркнул начальник столичной полиции Андрей Крищенко, правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования.

«Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков, всех 13 окружных избирательных комиссий и, конечно, усилена охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии. Отмечу, что проведена серьезная подготовительная работа, все бюллетени завезены на избирательные участки и их охраняют наши полицейские», - отметил Корищенко.

По словам правоохранителя, полиция внимательно следила за соблюдением законодательства во время предвыборной кампании. В результате следователи расследуют 38 уголовных производств, в частности это - препятствование осуществлению избирательного права, хулиганства, умышленного повреждения имущества и попыток подкупа избирателей. По всем этим фактам проводятся досудебные расследования.

«Сегодня уже было зафиксировано несколько вызовов по проведению незаконной агитации в так называемый день тишины. Все они проверяются, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения», - отметил Корищенко.

Начальник полиции Киева также отметил, что правоохранители несут службу посменно на избирательных участках и усиленно патрулируют группы быстрого реагирования. Также созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на все сообщения о нарушениях в день выборов.

Напомним, сегодня в Украине «день тишины». В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду.