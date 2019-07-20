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Киевские правоохранители зафиксировали более 600 нарушений избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную раду, которые состоятся завтра, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщается, правоохранители зарегистрировали 642 нарушения во время предвыборной кампании, а также составили 155 административных протоколов. Сейчас столичная полиция расследует 38 уголовных производств, которые связанные с нарушениями предвыборной кампании.

Отмечается, что наибольшее количество составленных административных протоколов касается нарушения правил размещения агитационных материалов и политической рекламы. Полиция зафиксировала 354 случая незаконной агитации.

Напомним, в ночь на субботу 20 июля в Украине начался день тишины перед выборами в Раду 2019, когда запрещены все агитационные мероприятия. Любая политическая реклама и агитация накануне парламентских выборов является незаконной.

В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную раду.
ForUm

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