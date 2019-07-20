Центральное командование США разрабатывает международную операцию «Страж», чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке. Об этом Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу, 19 июля.

Целью операции «является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу». Как заявили в командовании, США будут координировать свои действия в рамках операции Страж с союзниками, чтобы «обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути».

Планируется, что корабли стран-участниц операции, которые ходят под их флагом, смогут рассчитывать на «сопровождение» при навигации и «пользоваться преимуществами» сотрудничества для взаимной координации.