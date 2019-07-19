19 июля подтвердилась информация украинских СМИ о готовящихся фальсификациях на округе №94, где ранее была замечена массовая замена членов Окружной избирательной комиссии. Напомним, что именно в данном округе пытается пройти в парламенте правая рука Порошенко Игорь Кононенко.

13 июля портал «Антикор» опубликовал материал о подготовке фальсификаций соратником Порошенко при подсчете голосов путем включения в избиркомы нанятых им «варягов» из различных областей Украины, в том числи и целых семейных пар, специализирующихся на «работе» на выборах.

Сегодня журналист «1+1» Евгений Куксин разместил видео, на котором член ОИК Олег Зыков признается кандидату в нардепы Александру Дубинскому в том, что он и глава Комиссии Светлана Цыганий являются гражданскими супругами. Формально данные члены Окружной комиссии заведены в состав от разных партий, но фактически являются сожителями, состоя в гражданском браке. А это прямое нарушение закона.

Согласно действующему законодательству, семью составляют лица, которые проживают совместно, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Также семьей являются лица, которые не являются друг другу супругами, однако ведут совместное хозяйство. Применение таких норм прав и обязанностей супругов для проживающих в «гражданском» браке являются такими же, как и для официально зарегистрированных отношений.

Факт наличия в составе ОИК членов одной семьи является конфликтом интересов и нарушением Закона Украины о предотвращении коррупции, в части запрета членам семьи работать в одной государственном учреждении под прямым подчинением.

Центральная избирательная комиссия и Национальное агентство по предотвращению коррупции должны отреагировать на факт нарушения законодательства Украины в 94-ом округе. В противном случае махинации Игоря Кононенко могут поставить под угрозу легитимность выборов в стране, в том числе и перед европейскими партнерами Украины.