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В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы толкает на публике министра обороны Степана Полторака. В Минобороны уже опровергли информацию о конфликте между министром и президентом. Соответствующее видео появилось в YouTube, сообщает УНИАН.

Скандальный инцидент произошел на территории Министерства обороны, где проходила презентация мобильных жилищных модулей для бойцов Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как Зеленский ведет беседу с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной.

В какой-то момент он резко разворачивается и якобы отталкивает от себя Полторака, который стоял рядом.

В то же время в комментарии InfoResist пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир заявила, что Зеленский не толкал Полторака, как это могло показаться из видео. «Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем главы Офиса президента», - сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции. Кушнир добавила, что президент жестикулировал. «Диалог был конструктивным в течение всей встречи», - подытожила она.
ForUm

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