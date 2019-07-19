Во вторник, 23 июля, в Украину после непродолжительного потепления снова придет холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дождь - завтра, 20 июля. Похолодание - во вторник, 23 июля. Это то, на что стоит обратить внимание киевлянам», – написала она.

Синоптик уточнила, что 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится. «В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 +32 градуса.

На западе и севере предполагается +24 +29, местами до +30 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области. Но солнца также будет достаточно, ведь это - летние дожди», – подчеркнула Диденко.

«В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, разве какой-то маленький залетный дождь прискачет, будет комфортно, днем ​​+25 +27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до + 26 + 29 градусов», – сообщила она.

В понедельник, 22 июля, по словам Диденко, синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится, а вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.