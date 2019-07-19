Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о риске усиления насилия на украинских улицах в связи с проведением 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.



Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине, сообщает УНИАН.

«Парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию», - заявили американские дипломаты.

Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать усиленного, чем обычно, присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.

Напомним, с 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы.