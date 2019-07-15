С 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией (2587 фактов) и подкупом избирателей (422). В то же время зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам. В частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 53 уголовных производства - связанные с проведением избирательной кампании. Также составлено 817 административных протоколов.

Заместитель Председателя Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоза бюллетеней на избирательные участки.

«Задача Нацполиции - это сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках. Кроме того, полицейские обеспечивают общественную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничества с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативное реагирование на любые нарушения в сфере избирательного процесса», - отметил Фацевич.

Напомним, 24 мая в Украине официально начиналась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.