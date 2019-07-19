Сегодня, 19 июля, утром в Бурыни Сумской области автомобиль насмерть сбил члена участковой избирательной комиссии № 590060 по 159-му округу Ольгу Плевако, которая представляла в комиссии партии «Оппозиционный блок».

Об этом во время брифинга в Сумском пресс-клубе сообщил заместитель начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров, передает Укринформ.

«Несколько членов УИК возвращались с участка, где вели подготовку к выборам. В это время на одну из женщин произошел наезд. Преступление раскрыто, водитель и автомобиль установлены. Водителем, который скрылся с места ДТП, оказался местный житель с признаками алкогольного опьянения », - рассказал Григоров.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия. Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК.