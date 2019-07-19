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В ночь на 19 июля в Ривном неизвестные подожгли автомобиль, которым пользуется партия кандидата в народные депутаты от «Свободы» в 152 округе экс-нардепа Олега Осуховского.

Как сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 2:55 по ул. Петлюры, 1 возникло возгорание легкового автомобиля оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты. В 3:10 подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

Как сообщил в пресс-служба полиции Ривненской области, около 3:00 полийия получила информацию о возгорании Ford Courier, припаркованного вблизи «Народного дома».

По данным полиции, этот автомобиль принадлежит 66-летнему жителю села Деревянное Ривненского района. Однако на автомобиле были размещены наклейки с логотипом одной из политических сил и кандидата в народные депутаты, а в салоне находились листовки политического направления.

Огнем повреждено лобовое стекло, капот, частично мотор и салон.

«С места происшествия правоохранители изъяли пластмассовую канистру с остатками горюче-смазочных материалов и факел, которым был занесен огонь», – говорится в сообщении.

По факту поджога следователи полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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