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В киевской школе ученика, который издевался над другим, наказали за буллинг. Ему назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф пострадавшему ребенку в размере 100 тысяч гривен, сообщает РБК-Украина.

Ссора и конфликт между мальчиками произошли в январе 2019 года, но решение суда стало известно только на днях. Об этом сообщается в реестре судебных решений. Там же отмечается, что драка между детьми произошла на спортивном стадионе, обидчик нанес другому школьнику 17 ударов кулаками. В результате у пострадавшего ученика травмы средней степени тяжести. По состоянию здоровья ребенок не присутствовал на уроках в школе три недели.

Нападавший подросток полностью признал, что виноват, но суд постановил наказать его годом лишения свободы условно, а его родителей обязал выплатить пострадавшему ребенку моральную компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)» (№ 8584) в декабре 2018. В января 2019 года он вступил в силу
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