Правоохранители Киевской области разоблачили преступников, которые под видом «реабилитационных центров» занимались вербовкой и принуждением к физическому труду алко- и наркозависимых людей, безработных и людей без определенного места жительства, сообщает пресс-служба областной полиции.

Организатор группировки, гражданин Российской Федерации, который на территории Украины имеет вид на жительство, снимал 5 домохозяйств в Киевской области, 1 домовладение в Киеве, и более 40 – в других областях Украины, в которых размещались так называемые «центры». В каждом домовладения был руководитель (наблюдающий).

Люди, которые обращались в центр, намеревались получить квалифицированную помощь - лечение и избавление от вредных зависимостей. Однако организаторы и руководители преступной группировки вводили их в заблуждение. У посетителей отбирали личные вещи, документы и мобильные телефоны. Преступники запрещали без разрешения покидать «центр», а в случае отказа - применяли меры психологического воздействия. Никакой медицинской помощи посетители не получали. Они были вынуждены постоянно и систематически, безвозмездно выполнять различные виды физических работ, такие как демонтаж, погрузку-разгрузку груза, спиливание деревьев, вывоз мусора и тому подобное. Денежные вознаграждения за указанные работы получали исключительно руководители (наблюдатели) «реабилитационного центра». Эти средства они передавали организатору группы, который в дальнейшем направлял их в Российскую Федерацию сообщникам.

Также руководители центров занимались поиском работодателей и размещали рекламные объявления на территории Киевской области, Киева и в сети интернет с предложениями выполнить работу любой сложности.

Управление по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми, совместно со Следственным управлением под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области провели обыски по месту жительства и пребывания лиц, подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений, в «реабилитационных центрах» и транспортных средствах, а также в местах, где посетители центров эксплуатировались, в частности на хлебозаводе. Во время следственных действий изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, агитационные и рекламные объявления, банковские карточки, записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Из указанных «реабилитационных центров» полицейские освободили 46 человек, которые находились в уязвимом состоянии и подвергались трудовой эксплуатации.

Пяти задержанным лицам объявлено ​​подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также осуществляются мероприятия по установлению других участников организованной преступной группы.